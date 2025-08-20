”Unii vor să distrugă clubul!” Încă o echipă de tradiție din România este în prag de colaps

Situația de la Ceahlăul Piatra Neamț devine tot mai complicată după înfrângerea drastică suferită duminică, scor 0-8, împotriva Concordiei Chiajna, în cea mai recentă rundă din Liga a 2-a.

Eșecul a accentuat tensiunile din club, unde finanțatorul Anton Măzărianu și-a reafirmat intenția de a se retrage din proiectul Ceahlăul în luna septembrie, așa cum anunțase încă de acum câteva luni.

”Unii vor să distrugă clubul”

Întrebat dacă există șanse să revină asupra deciziei, Măzărianu a exclus această posibilitate și a avertizat că echipa s-ar putea desființa dacă autoritățile locale nu se vor implica financiar.

”Dacă nu intervin autoritățile, mediul privat cu siguranță nu o va face și, ca atare, acolo se va ajunge. Probabil asta se și dorește. Unii vor să distrugă clubul în sensul că le place să bage bățul prin gard, nu neapărat că există o strategie clară de a distruge clubul. Așa au fost învățați, cum simt miros de sânge, imediat adâncesc rana.

Oamenii aceștia, ușor-ușor, se vor elimina singuri. Dar, cu siguranță, conducerea clubului, în speță domnul Alistar și domnul Mahu, vor găsi la un moment dat soluții pentru a aduce un finanțator sau chiar pentru a obține sprijin din partea autorităților”, a declarat Anton Măzărianu pentru Monitorul de Neamț.