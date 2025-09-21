Unirea – Petrolul

Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești rae loc duminică 21 septembrie – ora 16.00, potrivit LPF.ro

Ialomițenii au pierdut ultimul meci jucat pe teren propriu, 0-1 cu U Cluj (30 august 2025), insucces care a oprit o serie de șapte partide fără înfrângere acasă (patru victorii, trei remize).

Prahovenii au reușit în 2025 doar două succese din postura de vizitatori (18 mai, 2-0 Poli Iași; 25 iulie, 3-0 Metaloglobus), în rest șase rezultate de egalitate și șase partide pierdute.

Șapte dintre cele 13 reușite ale ialomițenilor din campionatul curent au fost înscrise în urma unor faze fixe.

Opt dintre cele 12 goluri încasate de prahoveni în primele nouă etape au fost primite în repriza secundă.

Doar 22 de șuturi pe spațiul porții adverse au expediat ploieștenii, cele mai puține dintre toate competitoarele (Unirea – 40).

Unirea și Petrolul s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în ediția precedentă, când prahovenii au câștigat cu 2-1 ambele dueluri din sezonul regulat, după care, în play-out, la Clinceni, au înregistrat o remiză albă.