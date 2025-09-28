Unirea Slobozia are gânduri mari după ce a remizat cu Farul: „Vrem să câștigăm contra lui Dinamo”

Echipa ialomiţeană Unirea Slobozia a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Farul Constanţa, în etapa a 11-a din Superligă. Larie a ratat un penalti pentru Farul, în al patrulea minut al prelungirilor.

„Chiar dacă jucăm cu o echipă titrată, putem să câștigăm”, a spus Jean Vlădoiu

Unirea este pe locul 6, cu 18 puncte, iar Farul e a 8-a, cu 15 puncte.

„Suntem foarte mulțumiți. Am legat 3 meciuri cu rezultate pozitive. Așa cum spuneam și înainte, ne doream să nu pierdem. Băieții au dat dovadă de caracter. Schimbările au adus un plus, am fost la un pas să câștigăm.

Jocul în anumite momente ne pedepsește. Farul rămâne o echipă redutabilă pe teren propriu, a venit acel penalty. Am crezut până la final, am reușit și ne mulțumește punctul acesta.

Încercăm să devenim tot mai buni, să le punem probleme adversarilor. Nu am reușit ce ne-am propus și ce am lucrat în această săptămână. La antrenamente sunt senzaționali, dar la meciuri ne pierdem concentrarea. Sunt lucruri care pot fi remediate. Cred că se poate construi o echipă care să se bată cu oricine. Ne gândim să luăm cât mai multe puncte.

Ne concentrăm pe următorul meci de acasă, foarte important pentru noi. Va trebui să jucăm bine și să câștigăm contra lui Dinamo, cred că putem câștiga. Chiar dacă jucăm cu o echipă titrată, putem să câștigăm.

Ne-a scos, mingea a fost grea, știam că nu prea se ratează aici la Farul. A fost inspirat. Aș felicita toată echipa, ne-am dorit să revenim”, a declarat Jean Vlădoiu.