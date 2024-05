Unirea Slobozia, formația care va evolua în premieră în Liga 1, salarii derizorii: „Maximul l-au avut doar patru fotbaliști!”

Unirea Slobozia a câștigat actuala ediție de Liga 2 și a promovat în primul eșalon, acolo unde va evolua pentru prima dată în istoria sa.

Adrian Mihalcea a vorbit despre formația sa. Tehnicianul ialomițenilor a oferit detalii din interior, precum și sumele cu care fotbaliștii săi sunt remunerați.

„Maximul l-au avut doar patru fotbaliști!”

„Ăsta chiar a fost un miracol! A fost un moment extraordinar de prielnic și am reușit. Dacă n-am fi reușit anul acesta, nu știu când s-ar mai fi ivit un alt moment, ținând cont că anul viitor vor fi Craiova și FC Argeș în Liga 2. Pentru Slobozia și pentru mine este un moment istoric.

Declarativ o spuneam (n.r – că visează la promovare), dar nu simțeam lucrul acesta. Noi eram axați pe play-off. Ei rataseră anul trecut în play-off, își doreau anul acesta să revină în primele 6 și ăla a fost punctul nostru de plecare. Sincer, noi am avut un buget de locurile 10-13. Statistic!

Noi am avut 5,5 milioane de lei de la Consiliul Județean, practic 1,1 milioane de euro. Plus din sponsorizări s-au mai strâns aproape 200.000 de euro, dar vorbim de bani pentru tot clubul, nu numai pentru echipa de fotbal. Noi avem 6-7 grupe de juniori, două grupe de fotbal feminin. Se plătesc antrenori, se plătește chirie la stadion. Plătim aproape orice, inclusiv benzina pentru autocar. Salariul maxim la noi, salariu pe care l-au avut doar patru fotbaliști, a fost de 3.000 de euro. Noi atât am putut”, a spus Adrian Mihalcea, pentru Sport.ro.