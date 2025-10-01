Unirea Slobozia l-a prezentat oficial pe Jayson Papeau

Unirea Slobozia a făcut o mutare importantă în această perioadă de mercato, semnând cu mijlocașul francez Jayson Papeau (29 de ani) până la finalul sezonului. Papeau revine în campionatul românesc după o perioadă petrecută la Al-Markhiya SC în Qatar.

Francezul s-a remarcat în trecut la Rapid, unde a avut evoluții apreciate, bifând 66 de meciuri, 7 goluri și 7 pase decisive între 2022 și 2024. Transferul a fost confirmat de conducerea ialomițenilor și este considerat una dintre achizițiile cheie pentru echipa antrenată de Andrei Prepeliță, care are ambiții mari în SuperLigă.

„Bine ai venit, Jayson Papeau!

Jayson Papeau, în vârstă de 29 de ani, a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului cu echipa ialomițenilor!

Francezul, a evoluat de-a lungul carierei pentru Chambly Oise, Amiens, Warta Poznan, Sainte-Genevieve, Rapid și Al-Markhiya.

Ultima oară, în România, Jayson a jucat în 66 de meciuri unde a avut 7 goluri și 7 pase decisive pentru Rapid, club unde a fost legitimat din 2022 până în 2024. Odată cu venirea francezului, lotul de 21 de jucători pentru acest sezon este complet!

Clubul nostru îi urează bun venit și mult succes!”, a transmis Unirea Slobozia.

„El a semnat de luni. Noi nu am vrut să anunțăm momentan nimic. Au mai fost cazuri în care a picat. Dar e semnat totul. Noi am fost în discuții de 3 săptămâni. A contat și locul nostru în clasament. Ni l-a propus impresarul Mihai Joița. Am avut discuții cu el și impresarul lui. Noi am spus ce condiții avem, ce salariu putem oferi.

A contat foarte mult locul nostru în clasament. Apoi au contat discuțiile pe care jucătorul le-a avut cu Jean Vlădoiu și cu Andrei Prepeliță, apoi cu directorul sportiv Marian Nohai. Un merit destul de mare l-au avut staff-ul împreună cu Marian pentru acest transfer. Financiar nu a fost vreo problemă pentru că el a vrut să revină să joace în România.

Din vară probabil că vrea să ajungă să joace pentru un club care să se bată la titlu, de ce nu Rapid din nou? Zic, nu știu. P0ate va rămâne la noi”, a declarat Ilie Lemnaru pentru digisport.ro.

Cu un palmares ce include și echipe ca Amiens SC, Sainte-Geneviève Sports, Warta Poznan și FC Chambly Oise, Papeau aduce experiență și tehnică în lotul complet de 21 de jucători al Unirii Slobozia pentru noul sezon. Cota sa de piață este evaluată la 600.000 de euro.