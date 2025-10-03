Unirea Slobozia și Dinamo, din nou față în față

Unirea Slobozia întâlnește Dinamo București, vineri, 3 octombrie, de la ora 20:30.

30 august 2025, Unirea Slobozia – U Cluj 0-1: a fost singura înfrângere suferită de ialomițeni în ultimele opt etape, în rest au patru victorii și trei remize.

Bucureștenii nu au mai pierdut în campionat din 27 iulie 2025, Oțelul-Dinamo 2-1. Au urmat cinci succese și trei rezultate de egalitate.

10 dintre cele 15 goluri marcate de Unirea au fost înscrise în repriza secundă, dintre care șase după minutul 75.

Dinamo a marcat cel puțin un gol în 20 dintre precedentele 21 de deplasări din SuperLigă.