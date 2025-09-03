United Galați a debutat spectaculos în noul sezon

Sala Sporturilor „Dunărea” din Galați a programat marți, 2 septembrie, ultima partidă a primei etape din noul sezon al Ligii 1 Futsal Casa Pariurilor, eșalonul de elită al futsalului românesc, se arată pe site-ul oficial.

Anunțat ca un veritabil derby, meciul United Galați – CSM Târgu Mureș, transmis în direct la Digi Sport 2 și FRF.tv, a fost o demonstrație de forță a campioanei United Galați, un joc desfășurat în sens unic, spre poarta ardelenilor.

La o săptămână după ce a cucerit Supercupa României, 6-1 cu CSM Odorheiu Secuiesc – deținătoarea Cupei, United Galați a arătat că și în acest nou sezon al Ligii 1 Futsal Casa Pariurilor va fi principala candidată la titlul de campioană.

United a început în forță confruntarea cu CSM Târgu Mureș, echipă întărită în această vară prin sosirea internaționalilor Vlăduț Dudău și Sergiu Gavrilă (ambii au evoluat în ultimul sezon la Odorheiu Secuiesc). Internaționalul moldovean Iulian Cojocaru a deschis scorul după doar patru minute de la startul partidei, iar până la pauză gălățenii au mai înscris de două ori.

La reluare, CSM Târgu Mureș a dat impresia că poate reveni în meci, dar tot United a fost echipa care a înscris. La 4-0 pentru gălățeni, oaspeții au încercat un curajos „5 contra 4”, dar, în aceste condiții, au mai primit trei goluri! La 7-0, Marcio Simeão do Espírito Santos, antrenorul gazdelor, l-a scos dintre buturi pe Alin Cârdei, care a închis perfect poarta gălățenilor, și a apelat la toți jucătorii aflați pe bancă.

În urma succesului categoric, scor 9-1, United Galați s-a instalat pe prima poziție a clasamentului.

Kanyó Szilárd, cinci goluri în victoria lui Sepsi SIC!

Luni, 1 septembrie, la Sfântu Gheorghe, față în față s-au aflat formațiile Sepsi SIC Sfântu Gheroghe și Autobergamo Deva. Meciul a marcat revenirea formației Autobergamo Deva pe prima scenă a futsalului românesc!

Confruntarea găzduită de Sala Sporturilor „Szabó Kati” din Sfântu Gheorghe a fost una desoebit de spectaculoasă. După o primă parte destul de echlibrată, gazdele au intrat în avantaj la cabine, scor 2-1. Autor al unui gol în primul act, Kanyó Szilárd – căpitanul gazdelor de la Sepsi SIC Sfântu Gheorghe s-a dezlănțuit la reluare. Internaționalul covăsnean a mai marcat de patru ori, conducându-și echipa spre primul succes stagional. În ciuda eforturilor, Autobergamo nu a mai putut reveni în joc. Gruparea hunedoreană le-a prilejuit „stranierilor” João Lucas Andrade de Almeidas și Pereira Da Silva Lucas Miguel debutul în Liga 1 Futsal Casa Pariurilor. Ultimul a marcat ambele goluri ale oaspeților.

West Deva, succes clar cu Luceafărul!

Sala Sporturilor din Deva a găzduit duminică, 31 august, duelul dintre West Deva și Luceafărul Buzău, două formații care în stagiunea precedentă s-au „războit” atât în sezonul regular (de două ori) cât și în play-out (de două ori). De fiecare dată câștig de cauză a avut West Deva, care s-a impus și ieri cu 6-0.

Odorheiu Secuiesc, revenire spectaculoasă la Mărășești!

Mult mai disputată a fost partida de la Mărășești, acolo unde gazdele de la Mausoleul, având în componență jucători cu mare experiență, au fost la un pas de o victorie mare. Vrâncenii au început „ca din pușcă” meciul și, după doar 13 minute de joc, conduceau cu 2-0! Reușita din finalul primei părți a lui Miklós Tamás a readus speranțele în tabăra vicecampioanei României.

„New Odorheiu Secuiesc”, fără șase dintre jucătorii care duceau anul trecut gruparea harghiteană în finala campionatului, a întors însă rezultatul după o repriză reușită. Cu două goluri marcate în poarta gazdelor, Tifán Norbert Tamás, sosit în această vară de la CSM Târgu Mureș, a fost omul decisiv pentru trupa pregătită de Jakab Zoltán și Tankó Levente, care începe astfel cu dreptul noul sezon.