United Galați a reușit să câștige Supercupa

CS United Galați a devenit marți, 26 august, Supercampioana României! United s-a impus categoric în duelul cu CSM Odorheiu Secuiesc – deținătoarea Cupei României, scor 6–1 (4–0), la capătul unui meci fără istoric, se arată pe site-ul oficial FRF.ro.

Fără șase dintre oamenii de bază din sezonul trecut, gruparea harghiteană nu a putut emite vreo pretenție în confruntarea de ieri de la Sala Sporturilor „Szabó Kati” din Sfântu Gheorghe, transmisă în direct la Digi Sport 2 și FRF.tv.

A fost o nouă demonstrație de forță din partea campioanei României după cea din finala Ligii 1, când s-a impus cu 3-0 „la general” în fața aceluiași adversar.

Cel mai bun om al meciului a fost desemnat André Luis Sasse, goalgheterul din stagiunea precedentă. Sasse a marcat de trei ori în meciul de la Sfântu Gheorghe.

Supercupa României a reprezentat debutul lui Marcio Simeão do Espírito Santos, 53 de ani, pe banca tehnică a campioanei United Galați. Marcio Santos este al treilea antrenor brazilian din istoria gălățenilor după Ricardo Cámara Sobral „Cacau” și Eder Fabiano Soares de Souza.