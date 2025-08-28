United Galați a reușit să câștige Supercupa

Articol de Mihai Popescu - Publicat joi, 28 august 2025, ora 08:35,
united-galati
united-galati

CS United Galați a devenit marți, 26 august, Supercampioana României! United s-a impus categoric în duelul cu CSM Odorheiu Secuiesc – deținătoarea Cupei României, scor 6–1 (4–0), la capătul unui meci fără istoric, se arată pe site-ul oficial FRF.ro.

Fără șase dintre oamenii de bază din sezonul trecut, gruparea harghiteană nu a putut emite vreo pretenție în confruntarea de ieri de la Sala Sporturilor „Szabó Kati” din Sfântu Gheorghe, transmisă în direct la Digi Sport 2 și FRF.tv.

A fost o nouă demonstrație de forță din partea campioanei României după cea din finala Ligii 1, când s-a impus cu 3-0 „la general” în fața aceluiași adversar.

Cel mai bun om al meciului a fost desemnat André Luis Sasse, goalgheterul din stagiunea precedentă. Sasse a marcat de trei ori în meciul de la Sfântu Gheorghe.

Supercupa României a reprezentat debutul lui Marcio Simeão do Espírito Santos, 53 de ani, pe banca tehnică a campioanei United Galați. Marcio Santos este al treilea antrenor brazilian din istoria gălățenilor după Ricardo Cámara Sobral „Cacau” și Eder Fabiano Soares de Souza.

futsalSuăercupaunited galati
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport