United Galați a schimbat antrenorul

Echipa de futsal CS United Galați, campioana României, s-a despărțit de antrenorul brazilian Marcio Simeão do Espírito Santos, sosit pe malul Dunării în această vară. Conducerea gălățenilor au găsit repede un înlocuitor. Este vorba despre Marius Cozma, 52 de ani, care a semnat un contract valabil până la finalul actualului sezon, se arată pe site-ul oficial al FRF.

Marius Cozma devine astfel primul tehnician român al echipei United Galați după un an în care pe banca gălățenilor s-au aflat brazilienii Ricardo Cámara Sobral „Cacau”, Eder Fabiano Soares de Souza și Marcio Simeão do Espírito Santos.

Marius Cozma, antrenor cu experiență în futsalul românesc, nu se află la prima „aventură” pe banca gălățenilor. Cozma a mai pregătit echipa din Galați în perioada de pionierat a futsalului pe malul Dunării, reușind promovarea cu United pe prima scenă.

”Sunt mândru că revin la United și sunt nerăbdător să văd iarăși minunații suporteri gălățeni, acum din postura celui care va face tot posibilul ca United să câștige fiecare meci. Avem mult de muncă, iar primele provocări vor fi cele trei meciuri din Liga Campionilor, partide la care îmi doresc ca Sala Sporturilor să fie plină. E o provocare extraordinară, dar știu că putem reuși. În acest sens, măcar doi jucători vor veni chiar de acum pentru a întări echipa noastră”,a spus Marius Cozma pentru pagina de Facebook a grupării gălățene.

Marius Cozma a pregătit mai multe echipe din futsal românesc, printre care Poli Iași, Sportul Ciorăști, Luceafărul Buzău și Mausoleul Mărășești.