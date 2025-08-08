United Galați și-a prezentat noul antrenor

CS United Galați, campioana României, și-a reluat în aceste zile pregătirile. Nu oricum, ci cu un nou antrenor! Gruparea gălățeană a ajuns la un acord cu tehnicianul brazilian Marcio Simeão do Espírito Santos, 53 de ani, care a condus deja primele antrenamente.

„Marcio Santos vine din Emiratele Arabe Unite, acolo unde în ultimele două sezoane a antrenat-o pe Ittihad Kalba SC. El le-a mai pregătit pe Orange Rovigo (Italia), MSC Torreblanca și Poio Pescamar (ambele, Spania), dar și pe Sao Paulo Futbol Club (Brazilia). În urmă cu șase ani, el a fost antrenor secund la Jimbee Cartagena, campioana ultimelor două stagiuni din Spania”, scriu gălățenii pe pagina lor de Facebook.

Marcio Santos devine astfel al treilea antrenor brazilian din istoria gălățenilor după Ricardo Cámara Sobral „Cacau” și Eder Fabiano Soares de Souza.

„Sunt onorat să antrenez campioana României și abia aștept să începem munca. Cunosc potențialul jucătorilor și al clubului și sunt încrezător că putem face lucruri mari împreună. Aștept fanii la sală”, a spus Marcio Santos.