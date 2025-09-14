Universitatea Craiova a învins Farul Constanţa, acasă, cu 2-0, și are un avans de 4 puncte în fruntea clasamentului

Echipa Universitatea Craiova a învins, duminică, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Farul Constanţa, în etapa a noua din Superligă.

Farul a ajuns la a patra înfrângere în ultimele 5 runde

Nsimba şi-a încercat şansa în minutul 3, şutând de la distanţă la poarta oaspeţilor, pentru ca în minutul 17 să îl lanseze pe Al Hamlawi, însă acesta nu l-a putut învinge pe Buzbuchi.

Francezul a reuşit totuşi să deschidă scorul în minutul 22, când a fost rândul lui Al Hamlawi să îi paseze excelent, iar Nsimba a marcat peste portarul constănţean.

Oaspeţii au ratat prin Răzvan Tănasă, în minutul 42, apoi a fost din nou o ratare a lui Nsimba, în minutul 58. Portarul oltenilor, Isenko a respins şutul lui Cristian Ganea, din minutul 65, iar în minutul 76 a venit şi golul al doilea al Craiovei.

Bancu a centrat în careu, Dican a vrut să respingă şi a împins în poartă mingea. Buzbuchi a mai apărat odată, în minutul 87, la şutul lui Mihnea Rădulescu şi Universitatea Craiova a învins cu 2-0 pe Farul.

Echipa lui Rădoi are 23 de puncte, rămâne neînvinsă şi este lider, cu patru puncte avans faţă de Rapid. Farul se află la a patra înfrângere şi, cu 13 puncte, este pe locul 8.