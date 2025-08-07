Universitatea Craiova a învins Spartak Trnava acasă cu 3-0 și este cu un pas în play-off-ul pentru Conference League

Echipa Universitatea Craiova a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea slovacă Spartak Trnava, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Conference League.

Returul are loc săptămâna viitoare

Slovacii au început mai bine la Craiova şi Duris a ratat de două ori în minutele 4 şi 7, faze la care s-a remarcat portarul Isenko.

Erik Daniel a trimis pe lângă poarta goală, în minutul 23, apoi Azango a trimis peste poartă, în minutul 35, şi prima repriză s-a încheiat 0-0, în ciuda ocaziei uriaşe ratate de Baiaram, în minutul 45+2, acesta trimiţând în transversală.

Craiovenii au jucat altceva după pauză şi au reuşit să deschidă scorul în minutul 51, prin Baiaram.

După numai trei minute Al Hamlawi a punctat pentru 2-0, iar şutul lui Baiaram din minutul 59 a fosr respins de portarul oaspeţilor în minutul 59.

Scorul final a fost stabilit de Carlos Mora, la o minge respinsă de portarul Frelih, în minutul 81.

Slovacii au rămas în zece din minutul 87, după eliminarea lui Paur, pentru un fault asupra lui Tudor Băluţă.

Craiovenii au mai ratat pe final, dar s-au impus cu 3-0 şi pleacă cu prima şansă în returul de săptămâna viitoare.