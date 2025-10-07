Universitatea Craiova, anunț oficial: ruptură a ligamentului încrucișat! Titularul lui Mirel Rădoi pleacă de urgență la Roma. Mesajul sfâșietor al jucătorului.

Universitatea Craiova a fost învinsă de rivala FCSB pe Arena Națională cu 0-1. Echipa lui Mirel Rădoi a făcut un meci slab, iar antrenorul formației din Bănie are și alte bătăi de cap. Unul dintre jucătorii importanți din lot s-a accidentat și a fost surprins în lacrimi.

Prima reacție a lui Mihnea Rădulescu după accidentarea suferită

La scurt timp după ce Universitatea Craiova a confirmat oficial faptul că Mihnea Rădulescu a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la nivelul genunchiului stâng, tânărul fotbalist a avut o primă reacție pe rețelele sociale.

„Uneori viața te oprește, nu ca să te pedepsească, ci să te întărească. Durerea trece, răbdarea crește, iar sufletul se călește. Nu e un sfârșit, e doar o etapă din drumul spre o versiune mai puternică a mea!”, a transmis internaționalul de tineret.