Universitatea Craiova – Dinamo București se întâlnesc vineri, 26 septembrie, de la ora 21.00.

2 mai 2025, Universitatea Craiova – Rapid 1-2: a fost singura înfrângere suferită de olteni în 2025 în campionat pe teren propriu, în rest au 11 victorii și trei remize.

Bucureștenii sunt neînvinși în ultimele șapte runde, interval în care au înregistrat cinci succese și două rezultate de egalitate.

12 dintre cele 19 goluri marcate de craioveni au fost înscrise de jucătorii transferați în vara acestui an.

Cinci partide fără gol încasat au strâns dinamoviștii în sezonul curent, cele mai multe dintre toate competitoarele.

După 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 24 ori, de 13 ori au câştigat oltenii, de patru ori au învins bucureştenii, iar alte şapte partide s-au terminat la egalitate.