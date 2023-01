Universitatea Craiova, încă o victorie în Antalya! Concluziile lui Eugen Neagoe

Echipa Universitatea Craiova, aflată în cantonament în Antalya, a învins, într-un meci amical, formația poloneză Widzew Lodz, cu 1-0.

Eugen Neagoe și-a felicitat elevii pentru modul în care s-au comportat

Golul a fost marcat de Rivaldinho în minutul 38, după o pasă primită de la Cîmpanu. A fost a doua victorie a oltenilor în cantonamentul din Turcia, după ce anterior s-au impus cu 3-1 în fața grupării maghiare Kecskemeti cu scorul de 3-1.

La finalul partidei, antrenorul Universității, Eugen Neagoe, a declarat că este mulțumit de prestația elevilor lui, mai ales că aceștia au făcut un antrenament înaintea partidei și sunt în penultima zi de cantonament.

„A fost un joc de pregătire reușit, chiar dacă pe final nu a mai fost acea claritate din prima repriză. Nu am mai controlat jocul, dar este normal, este penultima zi de cantonament, jucătorii acuză o stare de oboseală, dar merită felicitări pentru modul în care s-au comportat în această perioadă.

Mă bucur că nu am avut probleme cu accidentările. Am avut un adversar foarte bun, locul 3 din Polonia. Mâine vom întâlni o echipă foarte bună, locul 2 din Serbia. Vor apărea jucători în primul 11 și dintre cei care au jucat azi. Am vrut să aibă multe minute.

Au făcut un efort foarte mare. Mâine va fi singura zi în care nu vom avea antrenament înaintea jocului. Au muncit foarte mult. Sper ca și mâine să ieșim sănătoși, să nu avem evenimente”, a declarat Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe își mai dorește 2 jucători la Universitatea Craiova

Tehnicianul s-a referit și la viitoarele achiziții. „Sunt jucători buni pe care ni i-am dorit, jucători care ne vor ajuta, dar nu este simplu să vii la o echipă valoroasă și să ai o evoluție formidabilă. Zajkov și Ișfan sunt jucători valoroși.

Mă bucur pentru Koljic! L-am felicitat și pentru evenimentul foarte mare prin care a trecut, este tatăl unei fetițe. A aflat în cantonament. A revenit pe teren după patru luni, nu a fost ușor. Azi am vrut să îl introducem, este posibil să joace și mâine, dacă nu este obosit.

Ne mai dorim unul sau doi jucători, vom vedea. Nu am discutat despre jucătorii care ar putea pleca. Vom vedea când ajungem la Craiova.

Am discutat în fiecare zi cu patronul. Este normal, s-a interesat de starea jucătorilor. Nu am pronunțat nume de jucători. A fost acea ofertă pentru Opruț, dar nu s-a realizat. Alte nume nu mai pot să dau. Suntem un lot numeros, nu e ușor să împărțim lotul în două.

Jucătorii s-au comportat exemplar. Nu am ce să le reproșez. Este foarte complicat pentru mine să aleg titularii”, a mai spus tehnicianul.

Universitatea Craiova va juca primul meci oficial pe 21 ianuarie, de la ora 20:00, în deplasare, cu FC Botoșani, în Etapa a 22-a din Superligă. Ulterior, elevii lui Eugen Neagoe primesc replica lui FC Hermannstadt, pe 28 ianuarie, de la ora 20:00.

După această „încălzire”, urmează trei meciuri infernale, cu Farul în deplasare, CFR Cluj acasă și FCSB în deplasare.