Universitatea Craiova, lăudată de Ilie Dumitrescu, după victoria cu Sarajevo: „Cea mai bună versiune a echipei!”

Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu a analizat jocul Universității Craiova după victoria categorică obținută în Conference League, remarcând o formă excelentă a echipei lui Mirel Rădoi în acest început de sezon. După o primă repriză fără goluri, în care oltenii au avut ocazii importante, Craiova a început în forță repriza secundă, marcând de trei ori prin Baiaram (51′), Al Hamlawi (54′) și Carlos Mora (81′).

Dumitrescu a lăudat soliditatea jocului și a considerat că acesta a fost cea mai bună versiune a Universității Craiova văzută până acum.

Fostul internațional a apreciat, de asemenea, opțiunile solide de pe banca de rezerve, care oferă antrenorului Mirel Rădoi flexibilitate pentru gestionarea sezonului pe mai multe fronturi.

„Craiova a făcut un joc foarte bun, un joc solid. Și în prima repriză a jocului notam 3 ocazii importante de gol. Mie mi-a plăcut foarte mult linia asta de patru, Mora, Băluţă, Teles. Baiaram şi Al-Hamlawi cer foarte bine mingea în profunzime. Mă bucur foarte mult pentru Baiaram că a avut această reuşită. Screciu a fost şi el cu un joc foarte solid. Cea mai bună versiune a Craiovei în acest meci.

Banca e foarte bună. Ai soluţii la atacant, îl ai pe Lyes Houri. Ai şi pe Creţu, pe Nsimba. O să gestionezi cu o formulă pentru campionat, aceasta cu Creţu şi cu Mora pentru retur”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.