Universitatea Craiova – Rapid 2-2, cu un penalty transformat de gazde în minutul 90+10

Echipa bucureşteană Rapid a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 15-a din Superligă.

Echipa lui Constantin Gâlcă a trecut pe primul loc al clasamentului

Craiova a dominat steril primul sfert de oră al meciului, lovind bara prin Cicâldău, în primul minut, şi punându-l la încercare pe Aioani în minutul 11, la şutul lui Tudor Băluţă.

Rapid a trecut centrul terenului în minutul 16, suficient însă să înscrie. Petrila a pasat în careu, pentru Christensen, şi norvegianul a deschis scorul.

Tot Rapid a avut o ocazie în minutul 27, când Isenko a respins şutul lui Petrila. Craiovenii au replicat prin golul cu capul reuşit de Adrian Rus, doupă minute mai târziu, pentru ca în minutul 35 Paşcanu să salveze de pe linia porţii la mingea trimisă de Carlos Mora.

Cei care au reuşit însă să înscrie au fost tot oaspeţii, printr-un fundaş, Kramer, gol cu o lovitură de cap, în minutul 74.

Băsceanu a trimis milimetric pe lână poartă în al patrulea minut al prelungirilor, iar un minut mai târziu Aioani l-a faultat pe Etim în careu şi, după verificarea VAR, Marcel Bîrsan a dictat penalti.

Rădoi a plecat spre vestiare, nesuportând parcă tenisunea momentului, dar Nsimba a transformat sigur şi Universitatea Craiova a salvat un punct, 2-2 cu Rapid.

Rapidul a trecut pe primul loc al ierarhiei din Superligă, cu 32 de puncte. Pe locul secund e FC Botoşani, cu 31 de puncte, iar Universitatea Craiova e a treia, cu 29 de puncte.