Universitatea Craiova s-a despărțit de un jucător valoros
Articol de Mihai Popescu - Publicat marți, 12 august 2025, ora 19:40,
Universitatea Craiova a anunțat, marți, că s-a despărțit de Basilio Ndong.
Anunțul a fost făcut de olteni pe rețelele sociale.
”OFICIAL | Mulţumim, Basilio Ndong!
Clubul Universitatea Craiova şi Basilio Ndong au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale. Îi mulţumim şi îi dorim mult succes în viitor!”, a anunţat clubul craiovean, în mediul online.
Jucătorul a sosit la clubul oltean în ianuarie 2023 și a jucat 50 de partide, oferind două pase de gol.
De asemenea, Ndong a evoluat în 47 de meciuri pentru naționala Guineei Ecuatoriale.