Universitatea Craiova s-a despărțit de un jucător valoros

Universitatea Craiova a anunțat, marți, că s-a despărțit de Basilio Ndong.

Anunțul a fost făcut de olteni pe rețelele sociale.

”OFICIAL | Mulţumim, Basilio Ndong!

Clubul Universitatea Craiova şi Basilio Ndong au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale. Îi mulţumim şi îi dorim mult succes în viitor!”, a anunţat clubul craiovean, în mediul online.

Jucătorul a sosit la clubul oltean în ianuarie 2023 și a jucat 50 de partide, oferind două pase de gol.

De asemenea, Ndong a evoluat în 47 de meciuri pentru naționala Guineei Ecuatoriale.