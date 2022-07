Universitatea Craiova stă pe un butoi cu pulbere: „Nu ne fac cinste aceste rezultate”

Echipa Universitatea Craiova a obținut trei rezultate de egalitate în acest debut de sezon, iar președintele grupării Sorin Cârțu, recunoaște că aceste rezultate nu fac cinste.

„Am trecut cu vederea, dar aceste rezultate nu ne fac cinste”, a declarat Sorin Cârțu

Formația antrenată de Laszlo Balint a jucat 3 meciuri în acest sezon, toate încheindu-le la egalitate. Nemulțumit de randamentul lui Dan Nistor și Ionuț Vînă, tehnicianul i-a scos din lot.

Președintele echipei, Sorin Cârțu, a dat de înțeles că măsurile ar putea fi luat și împotriva altora, dacă nu vor da totul pentru Universitatea Craiova.

„Nu că am ajuns la capătul răbdării, dar la ce s-a întâmplat cu eliminarea de anul trecut, cea de acum doi ani… nu ne fac cinste aceste rezultate. Mulți dintre jucătorii ăștia despre care vorbea domnul Rotaru au fost în teren.

Am trecut cu vederea, am zis că își revin și apoi am trecut la anumite măsuri. Vedem, timpul va decide. Cine nu ține rândurile cu noi, sigur că o să luăm măsuri cu ei.

Orice se poate întampla. Faptul că nu intră în teren a cui e vina? A mea, a antrenorului? Tu ca jucător ești obligat să-l faci pe antrenor să te bage în teren. D-aia erau aici și noi ne-am pus mari speranțe.

Nistor e un jucător considerat important în echipa noastră. Dacă voiam să scăpăm de el nu-i mai prelungeam contractul anul trecut”, a spus Sorin Cârțu, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Dorit de CS Mioveni, Dan Nistor ar putea ajunge la FCSB

Una dintre posibilele destinații ale lui Dan Nistor este FCSB. „Orice se poate discuta. În privința asta, cu FCSB, totul e la nivel de patroni. Sunt în niște relații de amiciție și pot să discute și să stabilească niște parametri”, a mai spus Sorin Cârțu.

Universitatea Craiova a început sezonul cu meciul din Etapa 1 a Superligii, pe teren propriu cu Sepsi, a fost 2-2, după ce gazdele au condus cu 2-0. Gustavo a marcat în minutele 29 și 59, după care Sepsi a punctat prin Damașcan (73) și Păun (89).

A urmat meciul cu Vllaznia Skhoder din prima manșă a Turului 2 preliminar al Conference League. Meciul s-a jucat în Albania, iar Andrei Ivan a deschios scorul din penalty, în ultimele secunde secunde ale primei reprize.

Bucuria echipei oltene e durat doar pe parcursul pauzei, deoarece Hoxhaj a egalat în minutul 50.

Al treilea meci oficial al sezonului a fost tot în Superligă, în deplasare, cu “U” Cluj-Napoca. Nou-promovata a marcat prima, în minutul 6, prin Filip, după care Papp a adus un punct oltenilor datorită reușitei din minutul 66.

Pentru Universitatea Craiova urmează returul cu Vllaznia Skhoder, programat joi de la ora 20:30.