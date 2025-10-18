Universitatea Craiova – Unirea Slobozia 3-1! Victorie clară pentru ”Leii” lui Mirel Rădoi

Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă pe teren propriu, 3-1 în fața formației Unirea Slobozia, într-un meci disputat sâmbătă, în etapa a 13-a a SuperLigii.

Partida a fost intensă, iar oltenii au avut emoții în fața unei echipe disciplinate. În minutul 34, oaspeții au rămas în zece oameni după ce un jucător de la Slobozia l-a lovit pe Romanchuk, iar arbitrul, atenționat de VAR, a acordat cartonașul roșu. Imediat, Baiaram a deschis scorul în minutul 35, iar până la pauză gazdele au mai ratat două ocazii uriașe, prin Florin Ștefan, în minutul 45+1, și din nou prin Baiaram, în minutul 45+7.

Deși în inferioritate numerică, Unirea Slobozia a reușit să revină în joc în minutul 61, printr-un gol superb al lui Papeau, care a șutat de la marginea careului. Același Papeau a fost aproape de dublă trei minute mai târziu, însă Isenko a intervenit decisiv. Craiovenii au răspuns rapid, iar Mekvabishvili a readus avantajul pentru echipa lui Rădoi în minutul 71, cu un șut precis. În prelungirile partidei, Carlos Mora a închis tabela la 3-1, aducând o victorie meritată pentru olteni.

În urma acestui succes, Universitatea Craiova urcă pe locul secund, cu 27 de puncte, în timp ce Unirea Slobozia rămâne pe poziția a 6-a, cu 18 puncte.