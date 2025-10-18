Universitatea Craiova – Unirea Slobozia. Mirel Rădoi are nevoie de cele 3 puncte

Universitatea Craiova – Unirea Slobozia are loc sâmbătă, 18 octombrie de la ora 17.30, se arată pe site-ul oficial al celor de la LPF.

2 mai 2025, Universitatea Craiova – Rapid 1-2: a fost singura înfrângere suferită de olteni în 2025 în campionat pe teren propriu, în rest au 11 victorii și patru remize.

Ialomițenii sunt neînvinși în precedentele patru deplasări din SuperLigă, interval în care au înregistrat afară două succese (1-0 cu FCSB, 2-0 cu FC Hermannstadt) și două rezultate de egalitate.

Opt dintre cele 15 goluri marcate de Unirea Slobozia au fost înscrise în urma unor faze fixe.

14.881 de spectatori este media oltenilor de acasă din campionatul actual, locul 1 la acest capitol.

31 de jucători au utilizat craiovenii în primele 12 runde, dintre care 10 au marcat cel puțin un gol.

Vizitatorii s-au bazat pe 26 de fotbaliști, fundașul Paul Antoche fiind integralist.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în stagiunea precedentă, când Universitatea s-a impus în ambele partide din sezonul regulat 2024-2025, 3-0 acasă și 1-0 în deplasare.