Următorul obiectiv al lui Carlos Alcaraz: titlul la Australian Open

După ce a câştigat US Open duminică, unde a spus că a jucat cel mai bun turneu din cariera sa, Carlos Alcaraz şi-a dezvăluit următorul obiectiv: să triumfe în sfârşit la Australian Open pentru a adăuga cele patru turnee de Grand Slam la palmaresul său.

Duminică, spaniolul a câştigat al şaselea Grand Slam din cariera sa, învingându-l pe Jannik Sinner în finala US Open (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) şi împiedicându-l astfel pe marele său rival să realizeze o dublă la New York.

„Consider că este cel mai bun turneu al meu”, a declarat el în cadrul conferinţei de presă. „De la primele tururi până la final, este cel mai bun turneu pe care l-am jucat vreodată. Nivelul meu a fost foarte constant pe durata turneului, lucru de care sunt mândru, pentru că am muncit pentru asta.”

Chiar şi antrenorul său, Juan Carlos Ferrero, consideră că a asistat la un meci perfect al protejatului său. „Este minunat când reuşeşti să-ţi faci antrenorul să vadă lucrurile în acest fel”, a zâmbit el. „Nu este uşor, el vrea întotdeauna să joc la cel mai înalt nivel şi nu-mi spune foarte des că am jucat perfect. Dar are dreptate, am jucat perfect, trebuie să recunosc (râde). Dacă vreau să câştig US Open, dacă vreau să-l înving pe Jannik, trebuie să joc perfect.”

Succesul său la US Open, al doilea din cariera sa după cel din 2022, îi permite să recâştige locul de numărul 1 mondial de la italian. Un obiectiv pe care şi l-a propus în mod clar pe tot parcursul turneului. „Este fantastic”, spune el. „Este unul dintre primele obiective pe care mi le-am stabilit la începutul sezonului: să încerc să recâştig locul de numărul 1 mondial cât mai repede posibil sau să termin anul pe locul 1 mondial. Să reuşesc acest lucru este un vis. Şi să o fac în ziua în care câştig un nou Grand Slam este un sentiment şi mai plăcut. Este tot ceea ce lucrez să realizez.”

Noul său obiectiv este acum clar: să câştige următorul turneu de Grand Slam, în ianuarie, în Australia, singurul care îi mai lipseşte. Acest lucru i-ar permite să-şi completeze colecţia de titluri de Grand Slam (a câştigat celelalte trei de două ori), chiar dacă nu vrea să se pună sub presiune în ceea ce priveşte calendarul. „Este primul meu obiectiv”, a recunoscut el. „Este primul sau al doilea turneu al sezonului, iar obiectivul meu principal rămâne să câştig cele patru turnee de Grand Slam din cariera mea. Nu contează dacă o voi face primul (înaintea lui Jannik Sinner, n.r.) sau al doilea. Vreau doar să reuşesc. Desigur, voi încerca să câştig de anul viitor, dar dacă nu va fi în 2026, sper că va fi în doi, trei sau patru ani.”

La Melbourne, Alcaraz nu a trecut niciodată de sferturile de finală în 2025 şi 2024, în patru participări. Spaniolul se va putea baza pe aceeaşi determinare care l-a condus la succesul de la US Open, la două luni după înfrângerea din finala de la Wimbledon în faţa lui Sinner (4-6, 6-4, 6-4, 6-4). O înfrângere care l-a motivat şi l-a împins să-şi îmbunătăţească jocul pentru a-şi învinge marele rival la următoarea întâlnire.

„Imediat după meci, mi-am spus că trebuie să îmbunătăţesc anumite lucruri dacă vreau să-l înving”, a explicat el.

„Bineînţeles, nu m-am apucat să mă antrenez imediat după finală, mi-am luat o săptămână liberă în care nu am făcut absolut nimic (râde). Dar deja mă gândeam la lucrurile pe care voiam să le îmbunătăţesc. În cele două săptămâni dinaintea turneului de la Cincinnati (din august), am lucrat la anumite aspecte specifice ale jocului meu, pe care simţeam că trebuie să le îmbunătăţesc dacă voiam să-l înving pe Jannik”, a afirmat Alcaraz.