US Open 2025. Jaqueline Cristian, revenire și calificare spectaculoasă în turul 3 la US Open. Urmează un meci cu o jucătoare de top 10 mondial

Al patrulea și ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open 2025, se pregătește de a-și lua startul pe tabloul principal. Competiția se desfășoară pe hard-ul american între 24 august și 7 septembrie.

Jaqueline Cristian a revenit spectaculos în confruntarea cu americanca Ashley Krueger (39 WTA), care a condus-o cu 1-0 la seturi, după ce s-a impus în prima rundă cu 6-4. Românca a jucat din ce în ce mai bine și a câștigat următoarele două seturi cu scor identic: 6-2, 6-2.

Ea s-a calificat astfel în turul al treilea de la US Open, unde a ajuns în premieră. Calificarea vine cu un bonus financiar excepțional – 237.000 de dolari, dar și cu un adversar pe măsură. Pentru a se califica în optimi, Cristian trebuie să treacă de Amanda Anisimova, locul 9 mondial.

Grație acestui rezultat, Jaqueline Cristian a urcat pe locul 41 în ierarhia live WTA. Este cea mai bună clasare din cariera ei, chiar dacă provizorie.

În cazul în care se califică în optimi, românca se va alege cu un premiu în valoare de 400.000 de dolari și va depăși un milion de dolari câștigați doar în 2025.

Sorana Cîrstea, eliminată în turul al doilea la US Open

Drumul Soranei Cîrstea șa US Open s-a oprit în turul al doilea. Românca venea pe „cai mari” după succesul de la Cleveland și avea un moral excelent în urma victoriei obținute în runda inaugurale, contra Solanei Sierra, scor 7-5, 6-0.

Românca noastră a fost învinsă în turul al doilea de Karolína Muchová, ocupanta locului 13 mondial, semifinalistă la ultimele doiă ediții de la US Open. Muchová a câștigat disputa în trei seturi, scor 7-6, (3)6-7, 6-4, la capătul unui meci ce a durat două ore și 58 de minute.