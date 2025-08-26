US Open 2025. Jaqueline Cristian, victorie fabuloasă cu Danielle Collins! Pe cine va întâlni românca în turul al doilea

Al patrulea și ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open 2025, se pregătește de a-și lua startul pe tabloul principal. Competiția se desfășoară pe hard-ul american între 24 august și 7 septembrie.

Danielle Collins – Jaqueline Cristian 2-6, 0-6

Jaqueline Cristian face un set secund fabulos și o învinge pe Danielle Collins fără drept de apel. În turul al doilea, românca va întâlni o altă reprezentantă a țării gazdă, învingătoarea din disputa Ashlyn Krueger (38 WTA) – Sofia Kenin (27 WTA).

Pentru prezența în turul 2, Jaqueline Cristian și-a asigurat un premiu de 154.000 de dolari și 50 de puncte WTA.

Jaqueline Cristian nu i-a dat nicio șansă lui Danielle Collins în primul tur la US Open, deși sportiva din America era favorită clară în disputa dintre cele două.

Sportiva din România și-a adjudecat primul set după 35 de minute de joc, scor 6-2. În actul secund, Jaqueline Cristian nu a mai pierdut niciun game și s-a impus cu 6-0.