US Open 2025. S-a stabilit când joacă fetele noastre în primul tur la ultimul Grand Slam al anului

Al patrulea și ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open 2025, se pregătește de a-și lua startul pe tabloul principal. Competiția se desfășoară pe hard-ul american între 24 august și 7 septembrie.

Gabriela Ruse debutează luni

Turneul de la US Open începe azi, dar nicio jucătoare din România nu se regăsește în programul primei zile. Abia mâine, pe teren va intra Gabriela Ruse, care are un meci foarte greu cu Daria Kasatkina.

Meciul ei va fi a treia întâlnire a zilei de pe terenul 17, după confruntare Rybakina – Pareja și duelul Cameron Norrie – Sebastian Korda. În mod normal, partida nu poate începe mai devreme de ora 22.45. cele două jucătoare nu s-au întâlnit niciodată în circuitul WTA.

Sorana Cîrstea, care aseară a câștigat turneul de la Clevland, va juca abia marți în primul tur. Ea o va înfrunta în primul tur pe Solana Sierra (75 WTA), jucătoarea numărul 1 a Argentinei, care a ajuns în optimi la Wimbledon 2025. Învingătoarea va piept în turul 2 cu Venus Williams sau Karolina Muchova.

Tor marți va juca și Jaqueline Cristian, care o va întâlni pe americanca Daniele Collins. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, la Madrid 2024, când americanca s-a impus în 3 seturi.

În cazul în care românca își va lua revanșa, ea se va duela în turul 2 cu Ashlyn Krueger sau Sofia Kenin. Toate cele trei jucătoare din România au asigurat un premiu de 110.000 de dolari și 10 puncte A WTA.