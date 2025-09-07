US Open cere posturilor de televiziune să evite reacţiile publicului faţă de Trump în timpul finalei masculine dintre Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz

Ultima dată când preşedintele Trump a asistat la un meci de la US Open, în calitate de candidat la preşedinţie în 2015, huiduielile au fost atât de puternice încât mai multe agenţii de ştiri au scris articole despre reacţia critică a publicului. Transmisia în direct a ESPN a insistat asupra imaginilor cu Trump în timpul unui meci din sferturile de finală. Trump va reveni duminică după-amiază, pentru a asista la finala masculină, ceea ce ridică o întrebare: ce va transmite ABC şi cum?

Campionatul de tenis, un eveniment îndrăgit în cartierul Queens din New York City, locul natal al lui Trump, atrage un public diferit de cel al meciurilor UFC la care Trump a asistat în ultimele luni.

Indiferent dacă Trump va fi întâmpinat cu huiduieli sau aplauze la Arthur Ashe Stadium duminică, Asociaţia de Tenis din SUA spune că vrea ca atenţia să se concentreze pe teren, relatează CNN.

ESPN, deţinută de Disney, deţine drepturile de difuzare în SUA pentru turneul de tenis, iar ABC, tot deţinută de Disney, va transmite finala masculină duminică, dintre numărul 1 mondial Jannik Sinner şi locul 2 ATP, Carlos Alcaraz. Producţia ESPN intenţionează să-l arate pe Trump şi să menţioneze că acesta este prezent, la fel cum Fox l-a arătat pe Trump la Super Bowl la începutul acestui an.

Curiozitatea cu privire la planul de acoperire al reţelei a fost stârnită sâmbătă, după ce un renumit jurnalist de tenis, Ben Rothenberg, a publicat un articol intitulat „U.S. Open ordonă posturilor de televiziune să cenzureze reacţiile la Trump”.

El a citat o notă a asociaţiei de tenis adresată posturilor de televiziune, inclusiv ESPN, în care li se cerea să „se abţină de la prezentarea oricăror perturbări sau reacţii ca răspuns la prezenţa preşedintelui”.

Nota părea mai degrabă o cerere decât un ordin. Într-o declaraţie pentru CNN, asociaţia a spus: „Le cerem în mod regulat posturilor de televiziune să se abţină de la prezentarea perturbărilor din afara terenului”.

Posturile de televiziune tind să aibă aceleaşi instincte. Reţelele sportive evită să difuzeze imagini care atrag atenţia şi întrerup jocul.

Protestele politice sunt însă, în mod inerent, mai interesante din punct de vedere jurnalistic. Când activiştii ecologişti au întrerupt o semifinală a US Open în 2023, forţând o întârziere îndelungată a jocului, ESPN a difuzat câteva imagini live cu protestatarii. Transmisia live a accentuat însă în principal impactul asupra jucătorilor, în conformitate cu orientarea canalului către sport.

Unii adversari ai lui Trump şi-au exprimat public speranţa că va avea loc un protest politic la finala Open. Cu ironie, avocatul conservator George Conway a scris pe X: „Ar fi teribil dacă s-ar supăra din cauza unor scandări de genul «VREM DOSARELE EPSTEIN». Sper din tot sufletul şi mă rog să nu se întâmple asta”.

Trump va ajunge la New York la timp pentru începerea meciului, conform programului Casei Albe.

Trump a participat la mai multe evenimente sportive importante de la începutul celui de-al doilea mandat al său, în ianuarie. El a asistat la prima repriză a Super Bowl în februarie, deşi a fost filmat doar pentru scurt timp. În interiorul Superdome din New Orleans, Louisiana, au fost mai multe aplauze decât huiduieli când a apărut pe ecranele video ale stadionului.

Mai recent, când Trump a fost la finala Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA în iulie, a fost aclamat la sosirea la MetLife Stadium din New Jersey, dar a fost huiduit când a apărut pe ecranele video în timpul imnului naţional. Huiduielile au continuat mai târziu, când Trump a ajutat la transportarea trofeului competiţiei pe scenă, ceea ce a dus la apariţia unor videoclipuri virale cu primirea ostilă.