US Open. Gabriela Ruse și Marta Kostiuk s-au calificat în optimi la proba feminină de dublu

Perechea alcătuită din românca Elena Gabriela Ruse și ucraineanca Marta Kostiuk s-a calificat, în optimile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a învins cuplul Beatriz Haddad Maia (Brazilia)/Laura Siegemund (Germania), cu 6-3, 6-2, duminică, la Nes York.

Ruse și Kostiuk s-au impus după o oră și 23 de minute în fața perechii cap de serie numărul 14.

Perechea româno-ucraineană și-a asigurat un cec de 75.000 de dolari și 240 de puncte WTA la dublu, iar în optimi va întâlni favoritele numărul patru, Veronika Kudermetova (Rusia)/Elise Mertens (Belgia).

În alt meci din turul al doilea la dublu, Monica Niculescu și letona Anastasija Sevastova au fost întrecute după 68 de minute de favoritele numărul nouă, Ana Danilina (Kazahstan)/Aleksandra Krunic (Serbia), cu 6-2, 6-2.

Niculescu și partenera sa vor fi recompensate cu 45.000 de dolari și 130 de puncte WTA la dublu.