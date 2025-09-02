US Open. Jannik Sinner și Naomi Osaka s-au calificat în sferturi

Numărul 1 mondial Jannik Sinner, deţinătorul titlului, l-a învins pe kazahul Alexander Bublik şi s-a calificat în sferturi la US Open.

Pe terenul Arthur-Ashe, italianul a câştigat cu 6-1, 6-1, 6-1 într-o oră şi 21 de minute, împotriva kazahului (locul 24 mondial), care îl eliminase în turul al doilea al turneului de la Halle, pe iarbă, în iunie.

În sferturile de finală, el îl va înfrunta pe compatriotul său Lorenzo Musetti, favorit numărul 10.

Japoneza Naomi Osaka, locul 24 WTA, a eliminat-o, luni, pe Coco Gauff, numărul 3 mondial, şi s-a calificat în sferturi la US Open.

Fostul număr 1 mondial, câştigătoare la New York în 2018 şi 2020, s-a impus cu 6-3, 6-2 în faţa câştigătoarei ediţiei din 2023.

Osaka o va înfrunta pe ucraineanca Marta Kostyuk (locul 28 WTA) sau pe sportiva cehă Karolina Muchova (cap de serie 13) pentru un loc în semifinale.