US Open: Perechea Granollers / Zeballos este campioana turneului de dublu masculin

Marcel Granollers şi Horacio Zeballos s-au impus sâmbătă în turneul de dublu masculin de la US Open, învingând în finală cuplul Joe Salisbury / Neal Skupski.

Spaniolul Marcel Granollers (39 de ani) şi argentinianul Horacio Zeballos (40 de ani) a câştigat sâmbătă finala turneului masculin de dublu de la US Open. Veteranii s-au impus în trei seturi în faţa perechii „mai tinere” formate din britanicii Joe Salisbury (33 de ani) şi Neal Skupski (35 de ani). Scorul a fost 3-6, 7-6(4), 7-5, iar victoria lui Granollers şi Zeballos a venit după un meci de două ore şi 25 de minute.

Astfel dublul spaniolo-argentinian câştigă al doilea turneu de Mare Şlem din acest an, după victoria din iunie, de la Roland-Garros, unde cei doi au învins tot perechea britanică Salisbury/Skupski.