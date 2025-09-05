US Open. Știm finala de la întrecerea feminină. Se anunță un duel de foc

Belarusa Arina Sabalenka și americanca Amanda Anisimova vor juca finala turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce s-au impus în trei seturi în semifinalele disputate joi, la New York.

Sabalenka, numărul unu mondial și deținătoarea titlului, s-a calificat în a doua sa finală consecutivă la Flushing Meadows, după ce a învins-o pe americanca Jessica Pegula (numărul patru mondial), cu 4-6, 6-3, 6-4, într-o reeditare a finalei de anul trecut.

Învinsă în finalele de la Australian Open și Roland Garros, Sabalenka, triplă câștigătoare de Mare Șlem, s-a impus după două ore și 5 minute de joc, având acum 8-2 în meciurile directe cu Pegula.

Belarusa va încerca să devină sâmbătă prim jucătoare după 11 ani care câștigă două trofee consecutive la New York. Ultima jucătoare care a reușit o astfel de performanță este americanca Serena Williams, laureată la trei ediții consecutive, 2012, 2013, 2014.

Campioană la Brisbane, Miami și Madrid, în prima jumătate a sezonului, Sabalenka nu a mia disputat o finală în circuit de la Roland Garros.

Eliminată în semifinale la Wimbledon, în iulie, belarusa nu a disputat decât un turneu (WTA 1.000 de la Cincinnati) pentru a pregăti US Open. Deținătoare a titlului, ea a fost învinsă în sferturi la turneul din Ohio.

Sabalenka își va păstra fotoliul de lider mondial, indiferent de rezultatul finalei de la Flushing Meadows.

Arina Sabalenka are 6-3 în meciurile directe cu Amanda Anisimova, care va juca a doua sa finală consecutivă de Mare Șlem după ce a învins-o greu pe japoneza Naomi Osaka (24 WTA) cu 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 6-3, în aproape trei ore de joc (2 h 56 min).

Anisimova, numărul 9 mondial, fusese surclasată cu 6-0, 6-0 de poloneza Iga Swiatek, în iulie, în finala de la Wimbledon, care și-a luat revanșa în fața ei în semifinale la US Open.

Pentru Osaka, acesta a fost cel mai bun parcurs al său la un Grand Slam de la revenirea în circuit, în 2024, după ce a născut o fetiță. Japoneza va reveni în top 20 după rezultatul de la New York.

Anisimova s-a impus și în primele sale două confruntări cu Osaka, la Australian Open și Roland Garros în 2022.