US Open. Venus Williams impresionează la 45 de ani. A ajuns în sferturi la dublu

Venus Williams s-a calificat luni, alături de tânăra sa parteneră canadiană Leylah Fernandez, în sferturile de finală ale turneului de dublu de la US Open.

Americanca în vârstă de 45 de ani, fostă numărul 1 mondial, şi partenera sa mai tânără, în vârstă de 22 de ani, au învins perechea ruso-chineză Ekaterina Alexandrova-Zhang Shuai, scor 6-3, 6-4.

Revenită pe circuitul WTA la sfârşitul lunii iulie, la turneul de la Washington, după mai bine de un an de absenţă, Venus Williams a fost eliminată la simplu încă din primul tur al US Open.

Americanca revine în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam pentru prima dată din 2017 la simplu (Wimbledon) şi din 2016 la dublu.

În sferturi, Venus şi Leylah vor evolua cu principalele favorite: Katerina Siniakova (Cehia)/Taylor Townsend (SUA).