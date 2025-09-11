Usain Bolt spune că că ar fi putut alerga suta de metri în 9,42 secunde

Fostul mare atlet jamaican Usain Bolt, al cărui record mondial de 9,58 secunde în proba de 100 de metri a împlinit 16 ani, spune că ar fi putut alerga 9,42 secunde cu pantofii cu ”super-cuie” placaţi cu carbon cu care concurează sprinterii de astăzi.

„Pantofii vor ajunge la acel nivel”, recunoaște fostul mare sprinter

Jamaicanul a stabilit recordul său la Campionatele Mondiale din 2009 de la Berlin, doborând propriul record de 9,69 de la Jocurile Olimpice de la Beijing de anul precedent.

Un studiu realizat de Puma, compania care l-a încălţat în glorioasa sa eră de dominaţie, a prezis că Bolt ar alerga pe sută în 9,42 secunde în pantofii de astăzi şi, vorbind la un eveniment dinaintea Campionatelor Mondiale de la Tokyo, el a spus: „Sunt întru totul de acord”.

„Cineva care a continuat după ce m-am retras a fost Shelly-Anne Fraser-Pryce şi am văzut ce a făcut – a devenit mai rapidă cu crampoanele. Probabil aş fi alergat mult mai repede dacă aş fi continuat, iar dacă aş fi ştiut că pantofii vor ajunge la acel nivel, poate aş fi făcut-o, pentru că ar fi fost minunat să concurez la acel nivel şi să alerg atât de repede”, a declarat Bolt joi.

Compatriotul său Kishane Thompson a alergat în 9,75 secunde la campionatele Jamaicăi din iunie – cel mai rapid timp înregistrat de cineva din ultimii 10 ani, ceea ce îl face al şaselea cel mai rapid din toate timpurile – dar Bolt a spus că nu este îngrijorat că recordul său va fi doborât în curând.

„Cred că talentul există şi cei care vin se vor descurca bine, dar, în acest moment, nu cred că vor putea doborî recordul mondial”, a spus fostul mare campion.

Bolt, şase medalii de aur la Jocurile Olimpice

Bolt s-a retras în 2017 cu şase medalii de aur la Jocurile Olimpice şi şapte titluri mondiale individuale la 100 m şi 200 m, iar niciun jamaican nu a mai câştigat un titlu mondial la sprint de la dubla sa la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016.

Thompson a fost la cinci miimi de secundă de a pune capăt secetei, după ce a fost întrecut pe linia de sosire de Noah Lyles în finala de 100 m de la Jocurile Olimpice de anul trecut, iar Bolt crede că el sau compatriotul său Oblique Seville s-ar putea impune în proba de 100 de metri de duminică.

„Cred că avem o şansă foarte bună anul acesta. Kishane şi Oblique au arătat cu adevărat în acest sezon că se descurcă extrem de bine”, a afirmat Bolt.

Tokyo va fi primul eveniment atletic global la care va fi prezent Bolt de la Campionatele Mondiale de la Londra din 2017. El ar putea înmâna medalii, în funcţie de cine vor fi câştigătorii.

Bolt s-ar putea trezi altfel implicat dacă Noah Lyles, campionul en titre, va fi pe prima treaptă.

El a precizat că nu are probleme cu americanul, în ciuda unei dispute pe reţelele de socializare acum câţiva ani şi în ciuda faptului că Lyles a stârnit enervare în Jamaica după ce a spus în acest sezon că îl are pe Thompson „în buzunar”.