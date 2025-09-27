UTA a transferat un internațional kenyan

Echipa de fotbal UTA Arad a anunţat, vineri seara, semnarea contractului cu mijlocaşul defensiv kenyan Richard Odada (24 de ani), potrivit paginii de Facebook a clubului.

El are 25 de selecţii pentru naționala țării lui

Durata înţelegerii se întinde până la finalul sezonului, cu drept de prelungire pentru clubul nostru pe încă un an.

Născut la Nairobi, Odada măsoară 1,90 m şi a evoluat de-a lungul carierei pentru cluburi precum Steaua Roşie Belgrad, Philadelphia Union (SUA), AaB Aalborg (Danemarca) şi Dundee United.

Odada are la activ 25 de selecţii pentru Kenya.

Aceasta este al doilea transfer perfectat de UTA în această săptămână, după ce miercuri anunţase transferul fundaşului croat Marko Stolnik, care a semnat un contract valabil până în 2027.

Cu 32 de prezenţe în echipa arădeană, Stolnik a fost cel mai constant fundaş central al echipei UTA în play-out-ul sezonului 2023-2024. În stagiunea trecută, el a evoluat în Cipru, la AEL Limassol.

Înainte de a ajunge la Arad, fundaşul de 29 de ani a mai fost legitimat la Dinamo Zagreb, Sesvete, Lokomotiva Zagreb, Varazdin şi Auda Kekava.