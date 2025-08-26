UTA Arad a învins Steaua, scor 2-0, şi s-a calificat în faza grupelor a Cupei României

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat marți, 26 august 2025, ora 21:20,
Cupa României Betano
Formaţia UTA Arad a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-0, divizionara secundă Steaua, şi a acces în faza grupelor Cupei României.

FC Voluntari – AFK Csikszereda

CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoşani (FRF.tv)

Golurile au fost marcate de Roman (77) şi Abdallah (83).

Programul celorlalte meciuri din play-off-ul Cupei României:

Miercuri, ora 17.30:

AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus Bucureşti

CS Sănătatea Servicii Publice – Unirea Slobozia

FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeş

CSO Băicoi – CS Gloria Bistriţa

CS Sporting Lieşti – CS Afumaţi

CS Vulturii Fărcăşeşti – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ

CSC Dumbrăviţa – FC Bihor Oradea

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

Ştiinţa Poli Timişoara – CS Dinamo Bucureşti

FC Şoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Miercuri, 27 august, ora 19:00

Politehnica Iasi – ACS Petrolul 52 (TV)

Joi, 28 august, ora 17:00

FC Corvinul Hunedoara 1921 – Farul Constanţa

