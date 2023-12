UTA Arad a ratat calificarea în optimile Cupei României-Mircea Rednic: „S-a acumulat oboseală!”

UTA Arad a jucat marți seară acasă cu FC Voluntari. Cele două s-au întâlnit în ultimul meci din cadrul grupei D a Cupei României.

După rezultatul de 0-0, ilfovenii au fost cei care s-au calificat în optimile competiției. Iată cum a reacționat Mircea Rednic.

„S-a acumulat oboseală!”

„Aveam nevoie de o victorie și îmi pare rău că nu Voluntari ne-a pus probleme, ci terenul. Nu am reușit să ne echilibrăm în fața porții, nu am luat decizia cea mai bună. Nu am reușit să înscriem, am dominat, am avut posesie, dar n-am reușit să o băgăm în poartă. Nu am ce să le reproșez, jucătorii și-au dorit victoria, au muncit.

După meciul cu cei de la Sibiu, s-a acumulat oboseală, Kevin venise după o accidentare, nu am vrut să risc, Mihai nu a putut să se antreneze. Nu avea sens să îi folosesc. Alta ar fi fost situația cu cei patru jucători, cu Marcelo, cu Căpușă.

Nu am ce să le reproșez, poate mai mult curaj în fața porții, mai mult echilibru, poate și datorită terenului. Eu zic că meritam să ne calificăm”, a spus Mircea Rednic, după remiza cu Voluntari.