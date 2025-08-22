UTA Arad întâlnește Unirea Slobozia, vineri, 22 august 2025 de la ora 19.00.

10 martie 2025, UTA – Dinamo 0-2: a fost ultima înfrângere suferită de arădeni în campionat pe teren propriu. Au urmat acasă cinci succese și trei rezultate de egalitate.

Doar două victorii au bifat ialomițenii în 2025 din postura de vizitatori în SuperLigă (9 mai, Gloria Buzău – Unirea 0-3; 10 august, FCSB – Unirea 0-1), interval în care au mai înregistrat afară trei remize și șapte partide pierdute.

UTA și Unirea s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în stagiunea precedentă, de trei ori. Arădenii s-au impus în primul duel (5 aprilie 2024, Unirea – UTA 0-1), celealte două partide fiind câștigate de gruparea din Slobozia.

Va fi a treia confruntare în SuperLigă dintre tehnicienii Adrian Mihalcea și Andrei Prepeliță, fiecare având în palmares câte o victorie.

Adrian Mihalcea este antrenorul care a promovat-o pe Unirea în SuperLigă la finele sezonului 2023-2024 (Liga a doua), apoi a condus-o pe prima scenă în 2024-2025, când a reușit să-i salveze pe ialomițeni de la retrogradare.

Alin Roman este jucătorul începutului de sezon în SuperLigă, în dreptul optarului arădenilor fiind consemnate trei goluri și trei pase decisive. De partea cealaltă, remarcabile și prestațiile lui Florin Purece, care a înscris de trei ori și a oferit două assist-uri.