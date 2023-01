UTA este foarte aproape să-și piardă golgeterul: „Este pe lista de transferuri și așteptăm oferte pentru el”

Echipa UTA s-a reunit, marți, pentru pregătirea părții a doua a campionatului, dar golgeterul Philip Otele nu va face deplasarea în cantonamentul din Antalya.

Philip Otele este pe lista de transferuri și UTA așteaptă oferte pentru el

Nigerian Philip Otele, ajuns la UTA pe 13 ianuarie 2022, a fost trecut pe lista de transferuri. Team-managerul Sorin Botiș a explicat care este situația mijlocașului de bandă, care poate juca și atacant.

„Otele este un jucător foarte important pentru noi, de viitor, cu care nu am reușit să ajungem la o înțelegere privind semnarea unui nou contract. Pe parcursul ultimelor două luni de zile i-am înaintat mai multe oferte, una dintre ele fiind cea mai bună din istoria clubului, dar tot nu am ajuns la un acord.

Otele este, încă, jucătorul echipei UTA, a intrat în ultimele șase luni de contract, dar nu am primit niciun răspuns la oferta înaintată, semn că nu a acceptat-o. Am discutat cu el, eu îl consider un prieten, i-am spus să se mai gândească, deoarece UTA este clubul care i-a pus la dispoziție toate condițiile pentru a se dezvolta.

Personal, doresc să revină, dar în acest moment Otele e pe lista de transferuri și așteptăm eventuale oferte pentru el. Atât noi, cât și stafful tehnic considerăm că e important ca jucătorii care vin și se pregătesc să fie conectați la interesele clubului, nu la cele individuale. Nu de alta, dar se neglijează, astfel, obiectivele clubului”, a declarat Botiș.

În acest sezon, Otele a marcat cinci goluri pentru UTA, cu FC U Craiova 1948 (2-1, în Etapa a 7-a), CS Mioveni (1-1, Etapa a 8-a), cu Petrolul (1-2, Etapa a 17-a), Sepsi (1-4, Etapa a 19-a) și Rapid (1-1, Etapa a 21-a).