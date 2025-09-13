UTA – FC Argeş 3-3, gazdele revenind, a doua oară în acest sezon, de la 0-3

Echipa arădeană UTA a terminat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-3, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 9-a din Superligă. Oaspeţii conduceau cu 3-0 după prima jumătate de oră.

Piteştenii au rămas în inferioritate din minutul 82

Meciul de la Arad a avut două părţi distincte. În prima jumătate de oră piteştenii au fost devastatori şi, după ce Caio Martins a deschis scorul în minutul 7, Ionuţ Rădescu a reuşit să dubleze avantajul oaspeţilor cu golul său din minutul 19. Ricardo Matos a făcut 3-0 în minutul 28 şi partida părea deja jucată.

Însă Mihalcea a efectuat o dublă schimbare inspirată, în minutul 33, şi unul dintre cei doi nou intraţi, David Barbu, a redus din diferenţă două minute mai târziu.

Suporterii arădeni s-au înviorat în minutul 38, la bara transversală a lui Tzionis, care demonstra că gazdele nu au renunţat la luptă şi o nouă remontada – cum se întâmplase cu Universitatea Craiova, era posibilă.

Şi Marius Coman a înscris în minutul 45, reducând la un singur gol ecartul. Repriza secundă nu a mai avut acelaşi ritm, dar Coman a ratat pentru gazde, în minutul 60, iar David Lazar s-a remarcat, în minutul 65, la dubla ocazie a lui Hrezdac şi Pospelov.

Un minut mai târziu Hrezdac a fost faultat în careu de Yanis Pîrvu şi arbitrul Horaţiu Feşnic a dictat penalti, confirmat de VAR. Valentin Costache a egalat de la punctul cu var, în minutul 68, şi UTA reuşea a doua sa revenire stagională de la 0-3.

Piteştenii au rămas în zece din minutul 82, când Ricardo Matos a primit cartonaş roşu direct, după ce l-a lovit pe Pospelov cu cotul în faţă. Arădenii nu au putut însă să mai desfacă lacătul piteştean şi UTA Arad – FC Argeş s-a terminat 3-3.

În clasament FC Argeş are 15 puncte şi e pe locul 4, în timp ce UTA ocupă poziţia a cincea, cu 14 puncte.