UTA – FK Csikszereda 0-0, gazdele jucând în inferioritate repriza a doua

Echipa ciucană FK Csikszereda a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia UTA Arad, în etapa a 11-a din Superligă.

La Arad, gazdele au avut prima şansă de gol în minutul 7, când reluarea din careu a lui Alin Roman a trecut peste poarta lui Pap.

Şi Tzionis a trimis pe lângă bară, la colţul lung, în minutul 10, iar replica oaspeţilor a venit de la şutul expediat, tot puţin pe lângă bară, de Bakos, în minutul 25.

Trei minute mai târziu Alin Roman a încercat o reluare spectaculoasă, care nu şi-a atins ţinta, iar gazdele au rămas în zece odată cu minutul 44, când Marius Coman a primit al doilea galben şi a fost eliminat.

În partea secundă cea mai mare ocazie a fost irosită de arădeni, care au lovit bara, în minutul 71, prin Iacob.

Elevii lui Adi Mihalcea nu au reuşit însă să înscrie şi meciul s-a terminat la egalitate, 0-0. Pentru UTA este al şaptelea egal, arădenii având 16 puncte, care o plasează pe locul 7, în timp ce Csikszereda e penultima, cu cinci puncte.