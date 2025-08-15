UTA, la un pas de insolvență! Clubul a intrat în concordat preventiv. Care este situația arădenilor în acest moment

UTA Arad este revelația acestui început de sezon. Cu Adrian Mihalcea la cârma echipei, „Bătrâna Doamnă” se află pe podium după 5 etape, însă formația arădeană se confruntă cu dificultăți financiare și este la un singur pas de insolvență.

Dacă din punct de vedere sportiv pare a fi revelația debutului de sezon, pe plan financiar UTA nu mai stă la fel de bine. Arădenii se confruntă cu datorii în valoare de 11 milioane de lei, adică aproximativ 2,2 milioane de euro, conform

După ce în urmă cu o săptămână, Alexandru Meszar declara că ar ceda clubul pe gratis, doar în schimbul unor garanții financiare din partea noilor finanțatori, Emilian Hulubei, președintele AFAN, a confirmat că UTA Arad a intrat în concordat preventiv.

Conducerea arădenilor a decis ca UTA să intre în concordat preventiv, care reprezintă o procedură juridică folosită în România pentru a ajuta o firmă aflată în dificultate financiară să evite insolvența și falimentul.

Scopul acesteia este ca datoriile să fie eșalonate, nu șterse precum în cazul insolvenței. Practic, este ultimul pas înainte ca societatea să intre în insolvență.

Concordatul se încheie pe o perioadă de 24 de luni, cu posibilitate de prelungire pe încă 48 de luni. Odată intrat în procedura de concordat preventiv, firmei i se blochează executările silite și i se dă timp pentru a-și pune în practică planul de reabilitare.