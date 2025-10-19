UTA – Oțelul! Meci echilibrat în Superligă

UTA Arad – Oțelul Galați are loc duminică, 19 octombrie, de la ora 17.30, se arată pe site-ul oficial al celor de la LPF.

9 august 2025, UTA – Farul 2-1: a fost ultima victorie reușită de arădeni în campionat. Au urmat cinci remize și două partide pierdute.

Gălățenii sunt fără victorie pe teren advers în ediția curentă, în dreptul lor fiind consemnate două rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

Șapte dintre cele 16 goluri marcate de UTA au fost reușite din faze fixe.

Moldovenii au cinci meciuri fără gol înscris, dar și patru jocuri fără gol încasat.

Doar 22 de jucători au utilizat arădenii în primele 12 runde, cei mai puțini dintre toate competitoarele.

Laszlo Balint s-a bazat pe 27 de fotbaliști, dintre care 14 au debutat în SuperLigă pe durata acestui sezon.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 16 ori, de patru ori au câştigat arădenii, de şase ori s-au impus gălăţenii, iar alte şase partide s-au terminat la egalitate.

Prima confruntare a avut loc pe 1 decembrie 1993, Oţelul – UTA 0-0, antrenori Aurel Ţicleanu, respectiv Nicolae Dumitrescu.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a consemnat pe 5 aprilie 2003, UTA – Oţelul 3-0.

Cele mai multe goluri: 13 noiembrie 2023, UTA – Oţelul 2-4.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 16 martie 2025, UTA – Oțelul 2-0.