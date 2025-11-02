UTA respiră, din nou, după 2-0 acasă cu Metaloglobus

Echipa UTA Arad a dispus duminică, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 15-a din Superligă.

Arădenii au ajuns la 19 puncte

Caramalău a ratat pentru Metaloglobus, în minutul 22, când a trimis cu capul pe lângă poarta lui Gorcea.

Bucureştenii au mai ratat şi în finalul primei părţi, când Gorcea a respins la şutul lui Zakir, în minutul 45. Gazdele au reuşit să deschidă scorul în minutul 74, când Coman a profitat de faptul că Aggoun şi Caramalău s-au încurcat reciproc şi a înscris.

Minutul 86 a adus al doilea gol al arădenilor, marcat de Pospelov şi UTA s-a impus cu 2-0 în faţa lui Metaloglobus, reuşind prima victorie după nouă etape.

Echipa lui Mihalcea a ajuns la 19 puncte şi este pe locul 9, în vreme ce Metaloglobus e pe 18, cu doar 7 puncte.