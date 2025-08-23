Nataţie: Robert Badea s-a calificat în finala probei de 400 m mixt la Campionatul Mondial de juniori
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 23 august 2025, ora 14:24,
Sportivul Robert Badea s-a calificat, sâmbătă dimineaţă, în finala probei de 400 m mixt la Campionatul Mondial de înot pentru juniori de la Otopeni.
Campion european de juniori în exerciţiu în această probă, Robert a încheiat cele opt lungimi de bazin cu timpul de 4:19.37 min. (al treilea din serii).
Finala are loc în această seară, de la ora 19:17.