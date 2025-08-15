”Vă gândeați să-l dați afară pe Rădoi la 4-1?”. Mihai Rotaru, răspuns instinctiv după ce Universitatea Craiova a fost egalată la general de la 4-0 în minutul 35

Patronul Mihai Rotaru a povestit cum a trăit partida retur dintre Spartak Trnava și Universitatea Craiova, dar a precizat că în niciun moment nu a luat în calcul să-l dea afară pe Mirel Rădoi.

Mihai Rotaru nu s-a gândit nicio secundă să-l demită pe Rădoi

Patronul Mihai Rotaru a mărturisit că Mirel Rădoi ar fi continuat la Universitatea Craiova chiar și în cazul se rata calificarea la Trnava. ”(n.r. – Vă gândeați să-l dați afară pe Rădoi la 4-1?) Nu, nu se punea problema să-l dăm afară pe Rădoi.

Am plecat la un drum, am plecat la o construcție, nu ne schimbăm spiritul. Chiar nu luam așa ceva în calcul, mergeam înainte.

Eu îmi puneam problema cum să reașezăm lucrurile, cum să liniștim, cum să ne capacităm pentru următorul meci. Urmează o partidă importantă în care trebuie să luăm cele 3 puncte și asta era prioritatea.

Se simțea că ne vor egala per total și simțeam că după aceea se vor liniști. Am zis: ‘gata, au egalat, vor căuta și ei prelungirile’.

Aveam încredere că în prelungiri era Nsimba, jucător de spații, jucător puternic, care își va pune amprenta. Au venit foarte bine jucătorii de pe bancă. Asta era speranța mea, să ne dea odată golul 4 ca să ne liniștim”, a declarat Rotaru.