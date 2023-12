Vă mai amintiți de Jugurtha Hamroun, cel care impresiona la Oțelul și FCSB? Algerianul a făcut un anunț important: „Încerc să revin în România!”

Jugurtha Hamroun, fostul jucător de la Oțelul Galați și FCSB, a vorbit recent despre o posibilă revenire în Liga 1.

Algerianul în vârstă de 34 de ani a dezvăluit că negociază deja cu câteva formații. De asemenea, Hamroun dorește să se retragă în țara noastră.

„Încerc să revin în România!”

„Îmi este dor de fotbalul românesc, de Liga 1. O să încerc să revin în România, în această iarnă. Acum sunt in tratative cu unele echipe din prima ligă. Nu pot să spun nimic concret, dar sunt niște echipe de la mijlocul clasamentului.

Voi mai discuta, sper să voi reveni, îmi este dor de fotbal. Am avut ultimul contract în Qatar, dar aș dori să îmi închei cariera în România. Am fost la câteva meciuri ale celor de la FCSB, am primit invitații de la Mihai Stoica”, a spus Hamroun, conform Digi Sport.