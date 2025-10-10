Vadim Rață, după România – Moldova: Îmi doresc să meargă la Campionatul Mondial

Vadim Raţă susţine România pe drumul spre Cupa Mondială 2026 şi consideră că meciul dintre România și Moldova (2-1) a fost benefic pentru ambele echipe.

„Zic că a fost un meci bun pentru ambele echipe, ţinând cont că avem un meci important duminică, atât noi, cât şi ei. Mulţi jucători importanţi de-ai lor nu au mai jucat azi, e clar că mai au nevoie de timp, dar i-am văzut motivaţi şi că vor să marcheze.

Fazele fixe… acolo avem probleme, de câteva meciuri luăm gol din faze fixe.

Nu ştiu dacă a fost fault la golul nostru, dar mi s-a părut că Daniel a jucat mingea şi că nu l-a lovit pe Radu. Cred că a fost ok.

Cu siguranţă îmi doresc să meargă România la Campionatul Mondial. Am fost la EURO în tribună cu Olanda, îi susţin”, a spus Vadim Raţă, după România – Moldova 2-1.