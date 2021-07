Valentin Ceaușescu, marele absent de la festivitatea din Ghencea! De ce nu a venit fostul conducător al Stelei

Deși a fost unul dintre marii invitați de la evenimentul inaugurării noului stadion din Ghencea, Valentin Ceaușescu nu și-a făcut apariția!

Valentin Ceaușescu s-a numărat printre cei care au contribuit semnificativ la performanțele Stelei dinainte de Revoluție, iar meritele sale nu au fost trecute cu vederea. În ciuda faptului că au fost invitați speciali la ceremonia de aseară, Ceaușescu, alături de antrenorul „roș-albaștrilor” din finala de la Sevilla, Emerich Ienei, au fost marii absenți de la eveniment.

Ladislau Boloni a vorbit despre situația lui Valentin Ceaușescu și a dezvăluit motivul pentru care acesta nu a putut să vină. Fostul mijlocaș a mărturisit că cei doi au petrecut foarte mult timp în cursul zilei de ieri, iar problemele personale l-au făcut pe acesta să nu poată ajunge la meciul de inaugurare al stadionului Stelei.

”A avut nişte probleme mai speciale. Eu am vorbit cu el, astăzi (n.r. miercuri) am stat mult timp împreună, ne-am plimbat. Oricum, cel mai important este că, cu sufletul, a fost cu noi şi ne-a transmis un cântec de Celentano, cred, că nu are sufieciente braţe ca să ne îmbrăţişeze pe toţi. E fantastic! V-am spus că este un om excepţional”, a declarat Boloni, potrivit Telekom Sport.

Ajuns la 73 de ani, Valentin Ceuşescu este fiul fostului dictator, Nicolae Ceauşescu, şi este cel care a condus Steaua din umbră în anii ’80.

Acesta este creditat cu meritul pentru formarea generaţiei care a câştigat Cupa Campionilor Europeni, în 1986 şi Supercupa Europei, în 1987. Tot în acea perioadă, în 1989, Steaua a jucat încă o finală de Cupa Campionilor, pierdută însă cu 4-0 în faţa lui AC Milan.