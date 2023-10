Valentin Cojocaru, acuzații grave la adresa echipei naționale: „Mi-am dat seama că impresarul e un criteriu important”

Valentin Cojocaru (28 de ani), portarul lui Pogon Szczecin, locul 7 în prima ligă din Polonia, nu înțelege de ce nu e convocat la națională de Edi Iordănescu.

„Nu-mi stă în caracter să vorbesc despre alți jucători, dar s-a ajuns prea departe. Pot spune fără lipsă de modestie că portarul echipei naționale a făcut mai multe greșeli în ultimul an decât am făcut eu în toată cariera”, a declarat Cojocaru, potrivit Prosport, făcând referire la Horațiu Moldovan.

„Mi se pare derutant că am fost selecționat la echipa națională când jucam la Viitorul, iar după ce am jucat la două echipe mai bune din campionate mai puternice nu am mai fost selecționat.

Mi-am dat seama că impresarul e un criteriu important și faptul că nu am semnat cu cineva din România a deranjat. Impresarul meu a fost un om important în ascensiunea mea ca fotbalist. Ne-am axat pe performanță și niciodată nu am pus accent pe partea financiară”, a continuat Cojocaru, conform sursei manționate.

„Singurul contact pe care l-am avut a fost cu team-managerul echipei naționale (n.r. – Cătălin Gheorghiu), cel care m-a întrebat de situația mea înaintea transferului la Pogon. În afară de asta, nu am primit niciodată vreun semn din partea staff-ului.

O întâmplare amuzantă a fost când vara trecută am fost la sediul FRF pentru a rezolva o problemă, iar mai multe persoane apropiate de echipa națională m-au întrebat cum este în Olanda, eu având la acel moment 20 de meciuri în Belgia și două convocări pe lista preliminară. Asta a una din întâmplările care m-au pus pe gânduri”, a mai declarat Cojocaru, conform sursei menționate.