Valentin Cojocaru îl atacă pe Edi Iordănescu după ce nu a fost convocat la națională: ”S-a ajuns prea departe! Impresarul e un criteriu important”

Valentin Cojocaru, portarul titular al echipei poloneze Pogon Szczecin, susține că a fost nedreptățit de selecționerul Edi Iordănescu.

Cojocaru a spus că selecția la prima reprezentativă ține cont de alte criterii și nu de cele sportive. De asemenea, fostul portar de la Farul a precizat că el a făcut mai puține greșeli decât Horațiu Moldovan, deci merita să fie convocat.

”Nu-mi stă în caracter să vorbesc despre alți jucători, dar s-a ajuns prea departe. Pot spune fără lipsă de modestie că portarul echipei naționale a făcut mai multe greșeli în ultimul an decât am făcut eu în toată cariera.

Mi se pare derutant că am fost selecționat la echipa națională când jucam la Viitorul, iar după ce am jucat la două echipe mai bune din campionate mai puternice nu am mai fost selecționat.

Nu am vorbit cu niciun selecționer de-a lungul timpului, dar dacă tot am adus vorba de selecția din perioada în care jucam la Viitorul, o altă întâmplare m-a pus pe gânduri.

Cu o seară înainte de a fi anunțat lotul final, antrenorul de portari (n.r. Fane Preda) m-a felicitat în urma conversației avute cu selecționerul pentru că urma sa fiu convocat. Spre surprinderea mea, a doua zi pe lista nu mă aflam eu, ci portarul de la FCSB din vremea aceea.

Mi-am dat seama că impresarul e un criteriu important și faptul că nu am semnat cu cineva din România a deranjat. În ultimii 4 ani, Daniel, impresarul meu, a fost un om important în ascensiunea mea ca fotbalist. Ne-am axat pe performanță și niciodată nu am pus accent pe partea financiară.

‘Coincidența’ a făcut că înaintea fiecărei convocări, au apărut articole negative despre mine care mă puneau într-o lumină proastă, articole apărute din senin cu scop bine definit. Consider că am fost și sunt o persoană diplomată care nu a dat niciodată curs articolelor apărute, deși probabil asta se aștepta. Dar, totuși, simt că a venit vremea să mă apar”, a declarat Valentin Cojocaru, potrivit Prosport.

”Singurul contact pe care l-am avut a fost cu team managerul echipei naționale, cel care m-a întrebat de situația mea înaintea transferului la Pogon. În afară de asta, nu am primit niciodată vreun semn din partea staff-ului.

O întâmplare amuzantă a fost când vara trecută am fost la sediul FRF pentru a rezolva o problemă, iar mai multe persoane apropiate de echipa națională m-au întrebat cum este în Olanda, eu având la acel moment 20 de meciuri în Belgia și două convocări pe lista preliminară, asta fiind una din întâmplările care m-au pus pe gânduri”, a mai spus Valentin Cojocaru.