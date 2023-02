Valentin Crețu a câștigat Cupa Națiunilor în proba de simplu masculin

Sportivul român Valentin Creţu a câştigat sezonul 2022-2023 al Cupei Naţiunilor la sanie, în proba de simplu masculin, după ultima etapă, desfăşurată vineri, la Winterberg (Germania), potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

„A cântat imnul României la pârtia din Winterberg, Germania! Valentin Creţu este câştigătorul Cupei Naţiunilor în acest sezon competiţional la proba de sanie simplu masculin. În clasamentului general, după toate etapele desfăşurate în cadrul acestei competiţii, românul nostru a obţinut medalia de aur şi globul de cristal. Titlul a fost disputat de 29 de sportivi, însă clasările bune a lui Valentin în fiecare etapă i-au adus puncte şi iată că a obţinut încă o victorie pentru România la proba de sanie. Sportivul nostru a fost într-o formă bună în acest sezon, iar experienţa şi determinarea şi-au spus cuvântul. Printre rezultatele obţinute de Valentin se numără câştigarea medaliei de aur la etapa Cupei Naţiunilor desfăşurată la Winterberg la începutul lunii februarie, dar şi medalia de bronz obţinută pe 17 februarie la St. Mortiz, pe singura pârtie olimpică naturală din lume”, se arată într-un comunicat de presă al Federaţiei Române de Bob şi Sanie.

Creţu a ocupat primul loc, cu 405 puncte, urmat de italianul Lukas Gufler, cu 377 puncte, şi de slovacul Marian Skupek, 337 puncte, etc.

„Sezonul 2022 /2023 a fost unul plin de provocări pentru mine. Primul obiectiv a fost să fixam materialele pe care urma să concurez şi să îmi păstrez o formă sportivă cât mai bună pe parcursul competiţiilor. Chiar dacă nu am participat la două etape din circuitul mondial, care au avut loc în Park City şi Whistler, în acea perioadă am reuşit să îmbunătăţim materialele, să mă antrenez pe pârtiile din Europa şi să rămân motivat. La fiecare concurs m-am străduit să dau tot ce am mai bun, să mă concentrez la fiecare coborâre, iar acum pe final de sezon sunt foarte fericit să pot culege roadele acestui efort colectiv. O felicit pe Raluca Strămaturaru care astăzi a reuşit o coborâre foarte bună şi a cucerit medalia de bronz la proba de simplu feminin. Felicitări şi colegilor din proba de dublu masculin, Handaric Ştefan/Motzca Sebastian, care s-au autodepăşit şi cu un record personal la finalul coborârii au cucerit medalia de argint. Iar eu în proba de simplu masculin a ultimei etape din Cupa Naţiunilor a acestui sezon am reuşit un loc 6 care mi-a asigurat punctajul necesar pentru câştigarea Cupei Naţiunilor la total. Medalia de aur şi globul de Cristal la final de sezon, acompaniate de intonarea imnului naţional pe cea mai înaltă treaptă a podiumului îmi dăruiesc o onoare şi o emoţie greu de descris in cuvinte. Pentru mine, visul de mic copil când am descoperit tainele acestui sport este îndeplinit! Mulţumim tuturor celor implicaţi în activitatea noastră! Mulţumim celor care ne susţin de acasă şi care reuşesc mereu sa ne încarce pozitiv şi să ne facă să credem mai mult în noi şi că se poate!”, a declarat Valentin Creţu după festivitatea de premiere.

Echipajul de dublu de la clubul CSO Sinaia a reuşit să câştige vineri la Winterberg a doua medalie de argint în Cupa Naţiunilor. Reuşita sportivilor Tudor Ştefan Handaric şi Sebastian Motzca vine după ce în urmă cu o săptămână ei au obţinut la St. Moritz (Elveţia) tot argintul. Ei s-au clasat pe locul 5 în ierarhia generală a Cupei Naţiunilor.

Raluca Strămaturaru, legitimată la Clubul Steaua şi antrenată de Eugen Radu, a cucerit bronzul în ultima etapă a Cupei Naţiunilor de la Winterberg. Din acest sezon, Raluca alături de Carmen Manolescu, participă la o nouă probă introdusă Federaţia Internaţională de Sanie în calendarul competiţional şi anume proba de sanie dublu feminin.

„Sincer, mă bucur tare mult pentru că am făcut o coborâre reuşită care să îmi asigure o medalie în ultima etapă din Cupa Naţiunilor. După un sezon dificil în care am concurat şi la proba de simplu şi la cea de dublu mă pot considera mândră de rezultatele mele”, a precizat Raluca Strămaturaru.

La general, Strămăturaru s-a clasat pe locul 12, în timp ce la dublu, împreună cu Carmen Manolescu, a ocupat locul 6.

În ultima etapă a Cupei Naţiunilor, de vineri, de la Winterberg, la simplu feminin, Raluca Strămăturaru s-a clasat pe locul al treilea, cu timpul de 56 sec 830/1000, devansată de austriaca Lisa Schulte, 55 sec 832/1000, şi de italianca Marion Oberhofer, 56 sec 405/1000. Şapte sportive au luat startul în această probă.

În proba masculină de dublu, Tudor-Ştefan Handaric şi Sebastian Motzca s-au situat pe locul secund, în 43 sec 580/1000. Primul loc a fost ocupat de austriecii Juri Thomas Gatt şi Riccardo Martin Schoepf, în 43 sec 165/1000. Cinci echipaje au luat parte la cursă.

La simplu masculin, Valentin Creţu s-a clasat pe locul şase, în 52 sec 538/1000, la 845/1000 de învingător, italianul Leon Felderer. Eduard-Mihai Crăciun a încheiat pe locul 9 din 18 participanţi (53 sec 022/1000).